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الأربعاء، 15-06-2022 04:28 م

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

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الوكيل الإخباري - نفذ المركز الوطني للبحوث الزراعية ورشة عمل تشاركية؛ لمناقشة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لحماية الملقحات البرية في الأردن، بمشاركة وزارة البيئة والسياحة والتربية والتعليم والمركز الدولي للبحوث الزراعية في الدول الجافة (إيكاردا) والمركز الوطني لتطوير المناهج والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

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وأوضحت المدير التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج شيرين حامد، إلى أن المركز يتفاعل مع القضايا والحاجات الوطنية في كافة المجالات والقطاعات بشكل إيجابي وسريع إيفاءً بدوره في تقديم محتوى تعليمي يساهم في إعداد الطلبة الأردنيين معرفيا ومهاراتيا للمستقبل.


وأكدت حامد استجابة المركز الوطني للمناهج بشكل سريع ومباشر للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لحماية الملقحات التي أطلقها المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث تم تضمين المفاهيم والمهارات المرتبطة بالمُلَقحات في مناهج العلوم المطورة في الصفوف الثاني، والرابع، والسابع، والثامن، ومناهج الأحياء في الصفوف العاشر والحادي عشر.


ولفتت الذكر إلى أن تضمين المفاهيم المرتبطة بالمُلَقحات من شأنه رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بقيمة المُــلَقحات لنظمنا البيئية والمخاطر المرتبطة على فقدانها، فيتذكرون ذلك أثناء تفاعلهم مع بيئتهم بما فيها من نحل بري، ونحل طنان، ودبابير، وفراشات ويبحثون عن حلول لحمايتها والحد من العوامل التي تهدد وجودها في البيئة الأردنية في المدن والقرى والبوادي والأرياف، بما يعزز لديهم الانتماء لبيئتهم وتقدير التنوع الحيوي في الأردن.


ويعد القطاع البيئي من أهم القطاعات التي يوليها المركز الأهمية؛ وذلك كمجال رئيسي في مناهج العلوم، وكمفهوم عابر للمواد الدراسية في المباحث الأخرى.



 




 

 


 

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