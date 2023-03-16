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الخميس، 16-03-2023 04:48 م

ارادة ملكية باستحداث 6 وحدات جديدة في رئاسة الوزراء

إرادة ملكية


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2023، بحسب عدد الجريدة الرسمية الخميس.

وبحسب النظام المعدل، فانه تم استحداث ست وحدات جديدة؛ وحدة إدارة وتنفيذ برنامج التحديث العام، ووحدة التحول الرقمي، ووحدة الشؤون الاقتصادية، ووحدة سياسات الشراء والشكاوى، ووحدة الإعلام، ووحدة التواصل الإعلامي.

كما تم إلغاء أربع وحدات على النحو التالي؛ وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة التخطيط الإعلامي، ووحدة الرسائل الإعلامية، ووحدة العمليات الإعلامية.
 

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