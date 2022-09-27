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الثلاثاء، 27-09-2022 02:04 م

اربد: مجسم فني ضخم يبرز البعد الثقافي للمحافظة

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الوكيل الإخباري- نفذ الفنان الدكتور عصام الدويري، مجسما يبرز البعد الثقافي والفني في محافظة إربد وذلك ضمن الاحتفالات بالمدينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2022 .

وقال الدويري، إن المجسم الذي يبلغ ارتفاعه 6.5 متر وبعرض 2.70 متر، ويزن7 اطنان، وضع في وسط بلدة كتم التابعة للواء بني عبيد في محافظة إربد، ليضفي أثرا جميلا على مسقط رأسه.

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وأشار الدويري الى أن شكل المجسم مستوحى من الطبيعة الإنسانية كبناء عصري يعبر عما توصل إليه الإنسان من تقدم وعلم وتكنولوجيا، لافتا الى أن كل جزء من المجسم هو قطعة فنية منفصلة عن الأخرى، تم جمعها مع بعضها لتصبح لها دلالات خاصة بالثقافة والارث الفني المميز بالمحافظة.

 




 

 


 

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