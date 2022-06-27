اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

الوكيل الإخباري- نظم نادي الفنانين في محافظة اربد مساء امس الاحد، حفلا لتوقيع رواية بعنوان "حورية الحصار" للكاتبة الفلسطينية سحر جويلس القادمة من فلسطين، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي يُقيمها النادي وبمناسبة الاحتفالات الوطنية.

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وأدار الأمسية الكاتب محمد أبو الهيجاء الذي قدم قراءة إنطباعية عن الرواية وتحدث عن فكرتها، مشيرا الى أنها تحمل معنى الحُب من خلف قضبان الزنزانة، وأن الانثى الفلسطينية هي التي تحمل الجمال في وصفها والقوة في فِعلها.



وعبرت الكاتبة سحر جويلس عن شكرها للقائمين على النادي لتنظيمه هذهِ الفعالية، وللأردن كونهُ الوطن الذي يحتضن القضية الفلسطينة بجميع أجزائها ولجلالة الملك على دعمه الدائم لجميع الفنانين الفلسطينيين وفتح المجال أمامهم للظهور من خلال المشهد الثقافي الاردني، مبينة أن إربد تستحق أن تكون عاصمة الثقافة العربية لوجود قامات أدبية العظيمة فيها.



وشارك في الأمسية الموسيقار جميل دخان الذي قدم مقطوعات موسيقية مصاحبة للنصوص الأدبية التي تمت قراءتها من الرواية أثناء الحفل.