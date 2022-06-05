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الأحد، 05-06-2022 06:24 م

توقيع اتفاقية لإقامة معرض زراعي دائم في إربد

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الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة، ومؤسسة إعمار إربد، وبلدية إربد الكبرى، اليوم الأحد، اتفاقية لإقامة معرض منتجات زراعي دائم في حدائق الملك عبدالله الثاني بمحافظة إربد.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، اليوم الأحد، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن إقامة هذا المعرض سيسهم بتوحيد الجهود المشتركة لوزارة الزراعة وبلدية إربد ومؤسسة إعمارها، لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الزراعي وتسويق منتجاته، بمشاركة مختصين من مهندسين وكوادر فنية وجمعيات خيرية وتعاونية.

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