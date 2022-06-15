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الأربعاء، 15-06-2022 05:41 م

إربد : ندوة تعاين سيرة عرار الشاعر والإنسان

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الوكيل الاخباري - رعت الشريفة نوف بنت ناصر ، اليوم الأربعاء في بيت عرار الثقافي بإربد، ندوة حوارية بعنوان" عرار الإنسان الشاعر"، والتي نظمتها جامعة عمان العربية بالتعاون مع منتدى عرار الثقافي، وذلك ضمن فعاليات احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 وبمناسبة اختيار شاعر الأردن عرار رمزا للثقافة العربية.

وقالت الشريفة نوف إن تمازج الاحتفال بإربد كعاصمة للثقافة العربية مع اختيار عرار رمزا للثقافة العربية تجسد أهمية الأردن عموما وإربد على وجه التحديد في المشهد الثقافي العربي والقومي وتربط الأصالة بالمعاصرة وتعكس أهمية الموروث الثقافي والشعري والأدبي الذي خلفه عرار للأجيال.

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