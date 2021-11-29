اربد : 10 آلاف عمود فايبر لتجويد خدمة الانترنت

الوكيل الاخباري- بدأت بلدية اربد الكبرى وشركة زين للاتصالات، اليوم الاثنين، بتنفيذ مضمون اتفاقية لتمديد شبكة الألياف الضوئية للمنازل (فايبر) في اربد والمناطق التابعة للبلدية.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية الدكتور قبلان الشريف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن شركة زين ستقوم بتمديد عشرة آلاف عامود فايبر في مناطق امتياز البلدية، لتحسين جودة خدمة الانترنت، مقابل حصول البلدية على مليون دينار، بالإضافة إلى دعم على شكل شراء آليات للبلديات بقيمة 250 الف دينار تسلمت دفعة منها.



واضاف ان البلدية ستتقاضى بموجب معدل الاتفاقية، 20 الف دينار سنويا لمدة عشرة اعوام مقبلة، مدة الاتفاقية، إلى جانب حصول البلدية على حصة من قيمة اي اتفاقية بين شركة زين وشركات اخرى ترغب بالاستفادة من هذه الاعمدة، يساوي قيمة ما تحصل عليه الشركة المنفذة للمشروع.



ولفت الشريف إلى أن البلدية اتفقت مع الشركة على تحديد الاماكن المخصصة لهذه الاعمدة على نحو لا يشكل تلوثا بصريا او اي انعكاسات على السلامة العامة والمرورية.