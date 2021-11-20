بلدية اربد: تعاملنا مع الهطول المطري الغزير

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

تعاملت بلدية اربد منذ يوم امس مع مشكلتي فيضان في الصرف الصحي بسبب الامطار الغزيرة وفقاً للناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، رداد التل.

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وسجلت محافظة اربد اعلى هطول مطري في المملكة ووصل معدل الهطول 15/ 17 ملم.



وقال التل لـ "الوكيل الإخباري" إن وقوع المشكلتين في منطقتي حنينا والحي الشرقي تم تصنيفهما "ذات خطورة قليلة" .



وأضاف ان البلدية قامت بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء بحملة من الإجراءات والأعمال، والتي تمثلت بتنظيف "مناهل تصريف الامطار" ، ومجاري الأودية ومقاطع الشوارع الأمر الذي أسهم بشكل كبير بتقليل الشكاوى والملاحظات التي كانت ترد الى غرفة الطوارئ والعمليات في موسم الشتاء الماضي.



وأعلنت بلدية إربد في وقت سابق تجهيز 4 غرف رئيسية للطوارئ في المحافظة في المناطق التالية: حكما ، المحافظة ، لواء بني عبيد، الطوارئ المركزية بدائرة التنفيذ والصيانة بالبلدية.