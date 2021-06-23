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الأربعاء، 23-06-2021 05:42 م

اربع وسائل لمواجهة متحور دلتا بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن العدد الاجمالي للمصابين بالمتحورات هو (211) شخصا، منهم (170) شخصا مصابا بمتحوّر دلتا، وهذا المتحوّر يكتسب أهميتهم من سرعة انتشاره التي تتجاوز سرعة انتشار المتحوّر البريطاني بنسبة (50%).اضافة اعلان


وأشار في تصريحات صحفية إلى أن متحوّر دلتا موجود في (95) دولة، كما أنه أصبح السائد في بريطانيا، إذ أن نسبة المصابين به في المملكة المتحدة تصل إلى (99%) من المصابين، فيما تؤكد الدراسات أن هذا المتحوّر سيصبح السائد في العالم بدلا من البريطاني.

وقال إن الوزارة تقوم بتقصي حالات الاصابة بالمتحوّر دلتا من خلال فحص مخالطي المصابين، مشددا على أن الأهم في كلّ هذا هو أن الاجراءات الوقائية للمتحوّرات هي نفس الاجراءات (التباعد، ارتداء الكمامة، غسل اليدين، والتطعيم).

 




 

 


 

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