الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 28-09-2022 07:39 ص

ارتفاع أسعار الخيار والبندورة اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 2857.413 طن، توزعت على 1692.123 طن خضار،963.183 طن فواكه، و 202.108 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1114.094 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 58 قرش، بندورة من 8 إلى 18 قرش، خيار من 30 إلى 45 قرش، الليمون من 70 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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