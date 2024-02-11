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الأحد، 11-02-2024 03:29 م

ارتفاع أسعار المستهلك في كانون الثاني بنسبة 1.95%

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في كانون الثاني الماضي، بنسبة 1.95 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 للشهر نفسه من العام 2023.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن مجموعة المياه والصرف الصحي أسهمت بهذا الارتفاع بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 5.92 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.87 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 5.41 بالمئة، في حين ساهم في الحد من هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 1.74 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.42 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 1.05 بالمئة، والملابس بنسبة 0.66 بالمئة.


وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.


وبين التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لكانون الثاني الماضي مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.64 بالمئة، والنقل بنسبة 0.78 بالمئة، والوقود والإنارة بنسبة 0.54 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.11 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 0.08 بالمئة.

 




 

 


 

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