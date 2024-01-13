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السبت، 13-01-2024 03:37 م

اختتام ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف

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الوكيل الإخباري - اختتمت فعاليات ورشة العمل التوعوية حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف اليوم السبت، والتي ركزت على تعزيز الممارسات الاعلامية الهادفة في تغطية قضايا الاسرة.

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واستعرض المجلس الوطني لشؤون الاسرة في ختام الورشة منظومة الحماية من العنف واجراءات المجلس الوقائية والتركيز على دور الاعلام واهمية الخطاب الديني في الحد من العنف الاسري.


وركزت الورشة في يومها الاول على انجازات المجلس الوطني لشؤون الاسرة خلال العام الماضي في وسائل الاعلام والرسائل التي تم بثها للمجتمع الاردني لمواجهة العنف الاسري عبر وسائل الاعلام.


وتناولت الورشة مكانة الاسرة والاساليب الوقائية للحد من العنف الاسري وموقف الدين من العنف ودور المؤسسات الوطنية والدينية في الحد من الظواهر التي تستهدف الاسرة في المجتمع.


وشارك في الورشة ممثلون عن وسائل الاعلام والناطقين الاعلاميين في المؤسسات الدينية الرسمية اضافة الى الاعلاميين في وسائل الاعلام الحكومية والخاصة.

 




 

 


 

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