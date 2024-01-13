اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

الوكيل الإخباري - باشرت مديرية شباب الطفيلة من خلال مراكزها المنتشرة في انحاء المحافظة تنفيذ الخطط والبرامج للعام الحالي، متضمنة نشاطات وفعاليات ودورات تدريبية متخصصة تستهدف المئات من شباب وشابات قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا.

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وبين مدير مديرية شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين أن المراكز الشبابية وبالتعاون مع مديرية الشباب أعدت خططا وبرامج ترتكز على احتياجات ورغبات الشباب في هذه المرحلة، ومنها النشاطات الفكرية والثقافية والمبادرات النوعية، إضافة إلى حملات عمل تطوعية وزيارات ميدانية وغيرها.



وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه جرى إطلاق برامج في مجالات التوعية والتثقيف السياسي نحو إكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والعام والتأثير فيه، وأهمية أن يكون لهم دور كبير ومشاركة أوسع خلال المرحلة المقبلة في الحياة السياسية والحزبية.



وبين أن الشباب أمام فرصة ذهبية لامتلاكهم للعديد من الأدوات والوسائل المتاحة، التي تساعدهم على الحصول على العلم والمعرفة بشكل أوسع، مشيرا إلى أن الأدوات والتجهيزات للعام الحالي ستعمل على إيجاد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والسعي لبناء ونهضة وطننا الغالي.



ولفت حجازين إلى خطط وبرامج المراكز الشبابية و عددها 13 مركزا تستهدف خلال العام الحالي ، ربط هؤلاء الشباب بواقعهم وإعطاء دورهم في المجتمع كأشخاص فاعلين إلى جانب رعاية وتحفيز التميز الإبداعي في تطوير العمل لديهم ، فضلا عن اكسابهم المهارات الأساسية في حياتهم العملية والعلمية.