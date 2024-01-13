السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

الفدرالي الأميركي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

طوقان: سنستغل الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه

عاجل

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

السبت، 13-01-2024 04:01 م

اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

WhatsApp Image 2024-01-13 at 4.01.54 PM


الوكيل الإخباري - باشرت مديرية شباب الطفيلة من خلال مراكزها المنتشرة في انحاء المحافظة تنفيذ الخطط والبرامج للعام الحالي، متضمنة نشاطات وفعاليات ودورات تدريبية متخصصة تستهدف المئات من شباب وشابات قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا.

اضافة اعلان


وبين مدير مديرية شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين أن المراكز الشبابية وبالتعاون مع مديرية الشباب أعدت خططا وبرامج ترتكز على احتياجات ورغبات الشباب في هذه المرحلة، ومنها النشاطات الفكرية والثقافية والمبادرات النوعية، إضافة إلى حملات عمل تطوعية وزيارات ميدانية وغيرها.


وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه جرى إطلاق برامج في مجالات التوعية والتثقيف السياسي نحو إكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والعام والتأثير فيه، وأهمية أن يكون لهم دور كبير ومشاركة أوسع خلال المرحلة المقبلة في الحياة السياسية والحزبية.


وبين أن الشباب أمام فرصة ذهبية لامتلاكهم للعديد من الأدوات والوسائل المتاحة، التي تساعدهم على الحصول على العلم والمعرفة بشكل أوسع، مشيرا إلى أن الأدوات والتجهيزات للعام الحالي ستعمل على إيجاد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والسعي لبناء ونهضة وطننا الغالي.


ولفت حجازين إلى خطط وبرامج المراكز الشبابية و عددها 13 مركزا تستهدف خلال العام الحالي ، ربط هؤلاء الشباب بواقعهم وإعطاء دورهم في المجتمع كأشخاص فاعلين إلى جانب رعاية وتحفيز التميز الإبداعي في تطوير العمل لديهم ، فضلا عن اكسابهم المهارات الأساسية في حياتهم العملية والعلمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

image

محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

file

3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

e50bf873827a982f04a4a42343acf883

ثقافة الكرك تطلق برنامج "بودكاست ثقافة التوثيق"

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك

logo-b

اختتام ورشة حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف

أخبار متعلقة
17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

الكرك: فاعليات شبابية تدعو للتوسع بعمل برامج تدريبية للشباب

243966_5_1523968600

ندوة حول آليات مكافحة الفقر في الطفيلة

KKBP2itfosGxQp7jZSoHEfi7swhYbKm6joTmoZRC

معدل صندوق التقاعد للمهندسين: عدم إلزامية سداد الاشتراكات أول خمس سنوات للخريجين واستحداث شريحة تقاعدية بقيمة 150 دينارا

1703157873541

أمين عام "الشباب" يتفقد مركز شبابية في الكرك

657ee9e3c6b20

ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

IMG-20231216-WA0082

"المستقلة للانتخاب" تنفذ تمرينا انتخابيا