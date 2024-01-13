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السبت، 13-01-2024 03:57 م

مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك

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الوكيل الإخباري - دعا مواطنون في محافظة الكرك إلى وضع خطط لحماية المنازل التراثية وتطويرها بالمحافظة، باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة.
وأكدت الناشطة في مجال التراث والسياحة ربا الضلاعين، ضرورة الارتقاء بالسياحة التراثية في المحافظة، ونشر الوعي بأهمية حماية المعالم التاريخية والأثرية والتراث الثقافي المحلي، والمنازل التراثية والصناعات التقليدية.

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من جهته، دعا ماجد المعايطة صاحب منزل تراثي في بلدة جحرا بوادي ابن حماد، إلى إعادة ترميم البيوت التراثية لتكون نزلا للسيّاح ما سيسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.


وقال رئيس جمعية السياحة لإنماء المواقع الأثرية، سامر الحجازين، إن الارتقاء بالقطاع السياحي هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، مؤكدا أن السياحة يمكنها أن تسهم في جلب الاستثمار والاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي في سوق العمل.


فيما أشار رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الجنوب عامر العمرو، أهمية دور الإعلام في الترويج للمواقع السياحية والتراثية ما يسهم في إنعاش قطاع السياحة واستقطاب السياح.


فيما أكدت الناشطة دانا الأغوات، أهمية السياحة التراثية والثقافية، في ترويج السياحة وجذب مزيد من السياحة للمواقع التراثية والتاريخية في المحافظة.

 


بدوره، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إن تطوير المواقع السياحية والتراثية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود لحماية المنتج السياحي والتراثي، مبينا أهمية التراث باعتباره المرآة الحقيقية لإرث الآباء والأجداد، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي وزيادة الفرص الاقتصادية.

 




 

 


 

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