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السبت، 13-01-2024 01:50 م

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل أراضي العاصمة عمان 175 مليون دينار العام الماضي، بنسبة 68 بالمئة من اجمالي إيرادات الدائرة البالغة نحو 258 مليون دينار.

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وأكدت دائرة الأرضي والمساحة وفقا لإحصائيات نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بلغت 41,600 مليون دينار العام الماضي، حيث حلت بالمرتبة الأولى من جهة إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لعام 2023.


وأضافت، أن مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان جاءت في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 34 مليون دينار، وبالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 29 مليونا، ثم بالمرتبة الرابعة مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت 26 مليون دينار.


وأشارت الإحصائيات الى أن إجمالي بيوعات العقـار في المملكة خلال العام الماضي بلغت 156 ألف عقار، بانخفاض بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة مع عام 2022، حيث توزعت على 56.960 الف عقار في محافظة العاصمة بنسبة 36 بالمئة، 99.563 الف عقار في باقي المحافظات بنسبة 64 بالمئة، كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على23.332 الف شقة، و33.628 الف قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 12.608 الف شقة و 86.955 الف قطعة أرض.


وبشأن بيوعات الأراضي في المملكة، أوضحت الدائرة، أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال عام 2023 تمركزت في عمان، قرية عمان، حوض المدينة بعدد 589 قطعة أرض، تلتها في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 395 قطعة.


وفي جنوب عمان، قرية الجيزة، حوض الموارس بعدد 282 قطعة، ثم في قرية المسيطبة، حوض البلد من نفس المديرية، أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء، قرية البتراوي، حوض البتراوي الجنوبي بعدد 661 شقة، تلتها شرق عمان، قرية النويجيس، حوض الرواق بعدد 567 شقة، وفي قرية طبربور من نفس المديرية، حوض الميالة بعدد 553 شقة، وفي شمال عمان، قرية ياجوز، حوض أم حليليفة بعدد 470 شقة.


من جهة أخرى، اشارت الدائرة الى أن عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال العام الماضي بلغ 2539 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته 28 بالمئة مقارنة مع عام 2022، منها 1585 شقة بانخفاض بلغت نسبته 29 المئة، و954 قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته 26 بالمئة، حيث جاءت الجنسية العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 597 عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية بمجموع 463 عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 367 عقاراً.

 




 

 


 

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