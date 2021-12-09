الوكيل الإخباري - كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر أسباب ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 15%.

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وقال أبو دقر لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض درجات الحرارة وبدل كلف التدفئة ساهمت بارتفاع الأسعار نظرا لاختلاف الأجواء وصعوبة تربية الدواجن في الأجواء الباردة.



وأضاف أن مربي الدواجن وخاصة صغار المزارعين يتحملون كلفا إضافية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف نظرا لارتفاعها عالميا بعد الجائحة، ولكنهم يحاولون بيع منتجاتهم دون فرض أي تكاليف على المواطنين.



وأشار أبو دقر إلى أن كل مزارع يقوم بدفع 20 دينار عن كل طن أعلاف للحكومة بما نسبته 5%، داعيا الحكومة إلى إلغاء ضريبة المبيعات والتي تتراوح بين 5-16% على القطاع الزراعي.



وبيّن أن إلزام المزارعين بتسجيل العمال الوافدين في الضمان الاجتماعي ورفع التصاريح من 120 دينار إلى 520 قبل تخفيضه لاحقا إلى 420 دينار، عدا عن تكاليف الفحص الصحي للعمال والتي يتحملها المزارع وحده.



وشدد على أن الإنتاج الأردني من الدجاج وبيض المائدة يصل إلى 120% من حاجة السوق المحلي، وقامت الشركات الأردنية بالتصدير للخارج في ظل جائحة كورونا.



ودعا المواطنين إلى مراعاة ظروف المزارعين في الوقت الحالي وأن ارتفاع الأسعار ليس من أجل تحقيق الكسب المادي وإنما بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والضرائب.

ولفت إلى أن المزارعين ومربي الدواجن باعوا الدجاج خلال الشهور القليلة الماضية بأسعار أقل من التكلفة بنسبة 20%.



ورصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج المعروف بدجاج النتافات، وقامت على إثر ذلك بتحديد نشرة استرشادية للدجاج الطازج المباع من خلال الشركات المنتجة إلى المحلات التجارية وبواقع 175 الى 180 قرشا للكيلو وللدجاج الحي المباع للنتافات بـ 135 قرشا للكيلو كحد أعلى.



وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات أخرى كتحديد سقوف سعرية للدجاج إذا ارتفعت الأسعار بشكل غير مبررة بعد هذا الإجراء.