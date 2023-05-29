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الإثنين، 29-05-2023 12:29 م

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، اليوم، أهمية التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، ونمو التعاون بين البلدين في عديد قطاعات حيوية، وبما فيها التبادل التجاري الذي شهد العام الماضي ارتفاعاً بحوالي 58٪؜.

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وبحث الوزيران، في اتصال هاتفي، سبل المضي بعلاقات الصداقة بين البلدين نحو آفاق أوسع من التعاون الذي يحقق الفائدة المشتركة، ويبني على علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بينهما. 


وبحث الصفدي وأوريسكو أيضاً القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والجهد العربي للإسهام في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. 


واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق في الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.


 




 

 


 

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