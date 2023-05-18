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الخميس، 18-05-2023 01:17 م

ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية في الأردن بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية خلال فترة عطلة عيد الاستقلال.

وقال خطار لـ "الوكيل الإخباري" إن زيادة الإقبال على الرحلات الداخلية انعكس على وجود نقص بغرف البترا ووادي رم.

وبين أن النقص الكبير بعدد الغرف في منطقة وادي رم والبترا يعود إلى الحجوزات السابقة للسياح الأجانب.

واضاف أن  الإقبال على الرحلات السياحة "ممتازة" خلال فترة موسم السياحي الخارجي والذي يستمر حتى العاشر من حزيران. 

وأشار إلى أن الإقبال على برنامج "اردننا جنة" "قليل في تلك الفترة " بالرغم من أن أسعار رحلاته مدعومة من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والتي تناسب الأسرة الأردنية.

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