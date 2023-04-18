عطلتان رسميتان تنتظران الأردنيين بعد عيد الفطر

الوكيل الاخباري -

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سيكون الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين بعد عطلة عيد الفطر.وكانت الحكومة حددت عطلة عيد الفطر اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للحادي والعشرين من نيسان الجاري، وحتَّى مساء يوم الاثنين الموافق للرَّابع والعشرين منه.وبعد عيد الفطر سيكون الأردنيون على موعد مع العطلة الأولى والتي حددتها الحكومة بيوم الأحد الموافق للثَّلاثين من نيسان الجاري لعام 2023 ميلاديَّة، احتفاءً بيوم العمَّال العالمي الذي يُصادف الأوَّل من أيَّار كلَّ عام.أما العطلة الثانية فهي عطلة عيد الاستقلال التي تصادف 25 أيار.وبحسب بلاغ رئاسة الوزراء لسنة 2007 فإن يوم 25 أيار من كل عام هو يوم عطلة رسمية احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.وسيصادف الـ 25 أيار من هذا العام يوم الثلاثاء.