ارتفاع حجم الكهرباء التي صدرتها المملكة للخارج بنسبة 23.3% خلال 3 أشهر

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 % .

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وكشف بيانات شركة الكهرباء الوطنية، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أنه بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية آذار ( 60.4 جيجا واط ساعة ) مقارنة مع 49 جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت الأرقام أنه كان الحجم الأكبر من هذه الطاقة التي تم تصديرها إلى شركة كهرباء القدس بإجمالي بلغ نحو ( 58.6 جيجا واط ساعة) مقارنة مع 49 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021 وبزيادة نسبتها 19.5 %.

كما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 12.5 % إلى 1.8 جيجا واط ساعة حتى نهاية آذار، مقارنة مع 1.6 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2021 .



ويتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.



كما ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو 5490.4 جيجا واط ساعة مقارنة مع 4771.1 جيجا واط ساعة خلال الربع الأول من العام الماضي.



وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي زادت مشترياتها بنسبة 14.6 % وصولا إلى 5302.1 جيجا واط ساعة خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 4627.4 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي.



كما ارتفع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 35.1. % وصولا إلى 127.9جيجا واط ساعة مرتفعة من مستوى 94.7 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من 2021، وكان الحجم الأكبر منها للقطاع الصناعي الكبير بحجم 112.7 جيجا واط مقارنة مع 82.6 جيجا واط خلال الربع الأول من 2021.



وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة 2020-2030 العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح (31 %) ونسبة مساهمة الصخر الزيتي (15 %) العام 2030.



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