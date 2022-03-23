راصد: أعداد المقترعين في الانتخابات البلدية الحالية الأعلى بتاريخ المملكة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات المحلية، الدكتور عامر بني عامر، إن 75 رئيس بلدية من أصل 100 فازوا بالانتخابات يصلون لأول مرة إلى هذا المنصب.

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وأضاف بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الـ25 رئيسا الآخرين، سبق أن تولوا المنصب، بينهم 15 كانوا رؤساء بلديات بالدورة الماضية.

وأشار إلى أن أعداد المقترعين في الانتخابات الحالية كان الأعلى في تاريخ الانتخابات البلدية بتاريخ المملكة.

وبيّن بني عامر أنه لأول مرة يحصد 10 حزبيين منصب رئيس البلدية، فيما حصل حزب الائتلاف الوطني "الوسط الإسلامي وزمزم" على 5 مقاعد رؤساء بلدية.

وتابع أن أصغر رئيس عمرا كان 30 سنة، فيما كان الأعلى 70 سنة.

ولفت بني عامر إلى أن خرق سرية التصويت في بعض مراكز الاقتراع، أثر على حرية الناخبين باختيار مرشحهم.



وأوضح أن نسبة التصويت العلني في جميع المحافظات بلغت 10% من مجموع الملاحظات الواردة من الميدان.