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الأربعاء، 23-03-2022 03:01 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من اليوم الأربعاء وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حالياً، مع احتمال رفعها إلى حالة الطوارئ القصوى في ضوء تزايد تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة.اضافة اعلان


وأوعز الأمين العام رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بضرورة الإسراع بازالة اللوحات الإعلانية واللافتات المتعلّقة بالحملات الانتخابية، نظراً لاحتمالية تأثر مختلف مناطق المملكة برياح شديدة السرعة ستعمل على تطايرها مما يشكل خطراً على المواطنين.

وطلب مهيدات فتح غرف الطوارئ بدءاً من الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم وحتى إشعار آخر، لافتاً إلى أهمية إرسال التقارير الدورية كل ساعتين أو عند حدوث مستجدات على الحالة الجوية، مع ضرورة تسجيل الحوادث وقت وقوعها على نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

كما طلب من الطواقم المناوبة في غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية لأوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، والتأكد من انسياب مياه الأمطار بشكل طبيعي في مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد و ثبيت اليافطات واللوحات الاعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير (عدا الخاصة بالانتخابات النيابية التي يجب إزالتها)، والتأكد أيضاً من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، وتوفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.

هذا وقد طلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى  في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض والتطورات المصاحبة له.

هواتف غرفة الطوارئ بوزارة الإدارة المحلية:
06-4631987 مباشر
06-4622372 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 
فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:
064650239
064652269

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