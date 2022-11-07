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الإثنين، 07-11-2022 01:22 م

ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون 15 ديناراً في المملكة

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الوكيل الإخباري - سجلت تنكة زيت الزيتون ارتفاعا بسعرها بمقدار 15 دينارا مقارنة بأسعار العام الماضي، ،وفق أحد أصحاب المعاصر عارف أبو جميل في جرش.

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وقال أبو جميل إن سعر التنكة الواحدة بلغ 90 دينارا بارتفاع 15 دينارا عن العام الماضي في مثل هذا التوقيت.


وأرجع ارتفاع الأسعار لارتفاع كلف العمالة والإنتاج وأثمان المياه التي يتحملها المزارع، داعيا لشراء مادة الزيت من داخل المعصرة على أن تكون تنكة الزيت مختومة بعام 2022 أو من أشخاص موثوقين.


كما توقع مدير زراعة جرش فايز الخوالدة، الاثنين، ارتفاع إنتاج زيت الزيتون بمعدل 200 طن مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 1300طن، حيث توقع إنتاج نحو 1500 طن العام الحالي.


وقال الخوالدة إنه من المتوقع أن يصل إنتاج ثمار الزيتون إلى 10 آلاف طن بارتفاع 2 طن مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 8 آلاف طن.


 




 

 


 

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