محافظة جرش تضع خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - وضعت محافظة جرش خطة طوارئ لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الظروف الجوية التي تشهد منخفضات جوية مصحوبة بالثلوج للمحافظة على استدامة عمل الطرق الرئيسية والفرعية.

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وقال محافظ جرش فراس الفاعور إن الخطة شملت فتح غرفة عمليات رئيسية داخل مبنى المحافظة وغرف عمليات فرعية في 5 بلديات وهي جرش الكبرى والمعراض والنسيم وباب عمان وبرما.



وأضاف، بأنه تم تنظيف مجاري الأودية وعبارات تصريف المياه وتحذير المواطنين القاطنين بالقرب من الأودية وحصر أسمائهم.



وبين الفاعور أنه تم تخصيص نحو 25 مدرسة موزعة في المحافظة ومقرات الجمعيات الخيرية ونحو 13 مسجدا كمراكز إيواء داخل المحافظة.



واكد أن المحافظة جهزت قاعدة بيانات بأسماء مالكي الجرافات والآليات المخصصة لفتح الطرق للتواصل معهم في حال حدوث تراكمات ثلجية لمساندة البلديات والأشغال لضمان عدم إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية.