ارتفاع طفيف على أسعار البندورة والخيار محلياً

الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3572.088 طن، توزعت على 2427.250 طن خضار،952.768 طن فواكه، و 192.070 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1238.191 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 35 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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