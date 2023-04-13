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الخميس، 13-04-2023 01:22 م

ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد زوار متحف السلط التاريخي إلى 28 ألف زائر خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 وعام 2022، حيث بلغ عدد زوار المتحف لتلك الأعوام 5800 زائر فقط.

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وبين مدير سياحة البلقاء محمود عربيات، أن عدد زوار المتحف في عام 2019 لم يتجاوز 2000 زائر، فيما شهد عام2022 ارتفاعا طفيفا بواقع 4800 زائر.


وأوضح أن أسباب ارتفاع أعداد السياح الأجانب والمحليين، جاء نتيجة المشاريع والأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة السياحة والآثار في مدينة السلط ضمن خطتها للعام 2023، بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى الحملات التسويقية من قبل الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وانحسار أزمة كورونا.


وأشار عربيات إلى دور برنامج أردنا جنة ومساهمته الفاعلة في تنشيط السياحة في المدينة، بالإضافة إلى تطوير المنتج السياحي والمسارات السياحية وتنوع المشاريع والخدمات السياحية والثقافية وتوفر بيوت الضيافة، التي ساهمت جميعها في إثراء تجربة الزائر وإطالة مدة إقامته.

 

 




 

 


 

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