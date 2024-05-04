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السبت، 04-05-2024 11:08 ص

سماء المملكة على موعد مع ذروة شهب غداً

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الوكيل الاخباري - تشهد سماء المملكة ذروة شهب "إيتا الدلويات" غدا الأحد الموافق 5 أيار 2024 وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.اضافة اعلان


وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أن افضل الأوقات لمشاهدتها سيكون غدا وبعد غد قبل الفجر جهة الشرق-الجنوبي، منوها انه من الممكن رؤية حوالي 24 شهاب في الساعة في حالة الظروف المعيارية. 

علما أن "إيتا الدلويات" تسمى أحيانا "شهب أيار" وهي زخات شهب مرتبطة بمذنب هالي الشهير، وتكون زخات الشهب مرئيًا في الفترة ما بين 19 نيسان إلى 28 أيار من كل عام تقريبا، وذروة النشاط يوم 5 أيار في الأردن والمنطقة العربية، وعلى عكس معظم زخات الشهب السنوية الرئيسية لا توجد هناك ذروة حادة لهذه الشهب، بل هناك حد أقصى واسع بمعدلات جيدة تدوم تقريبًا أسبوع واحد يتمحور حول يوم 5 مايو.

 




 

 


 

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