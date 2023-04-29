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السبت، 29-04-2023 02:37 م

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية لمنطقة اليورو في كانون الثاني وشباط

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الوكيل الإخباري - زادت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، بنسبة 108.5%، وصولا إلى نحو 62 مليون دينار، مقارنة مع نحو 30 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 14.9%، لتصل إلى 476 مليون دينار، مقابل 414 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة اليورو خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي نحو 538 مليون دينار، مقارنة مع 444 مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي.


فيما وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في الشهرين الأولين من العام الحالي إلى نحو 414 مليون دينار، مقارنة مع نحو 384 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.


واعتلت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الشهرين الأولين من هذا العام لتصل إلى نحو 16 مليون دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 104 ملايين دينار.

 




 

 


 

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