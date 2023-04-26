الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 7% خلال الربع الأول من العام الحالي

الصفدي حول قضية النائب العدوان: أخبار طيبة قريباً

الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023

الدفاع المدني ينقذ طفل عالق على كرنيش طابق ثالث بمدرسة في إربد - فيديو

هزة أرضية في العراق

حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية

الأربعاء، 26-04-2023 03:46 م

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

6449181136a61


الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان


وأصدرت الدائرة تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء، حول التجارة الخارجية في الأردن، الذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2023 قد بلغت 1463.3 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 20.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 ما مقداره 1371.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 24.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ووصلت قيمة المعاد تصديره إلى 91.8 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 21.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3009.9 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1546.6 مليون ديناراً، بارتفاع نسبته 0.2% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.


وعلى الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شباط 2023 ما مقداره 873.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 828.4 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 45.1 مليون ديناراً خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 28.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


أما المستوردات، بلغت قيمتها 1368.7 مليون ديناراً خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 495.2 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 35.9% خلال شهر شباط من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63cf9a8624658

ارتفاع أرباح الشركة العامة الأردنية للصوامع إلى 5.3 مليون دينار

FupDHmcWIAIJcTn

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

WhatsApp Image 2023-04-26 at 15.46.46

أردني يروي تفاصيل مؤلمة عاشها قُبيل اجلائهم من السودان

1682512394578

وزير السياحة يشيد بجهود الفريق القائم والمنظم لفعاليات رمضانيات 2023

0L5A3771

الصفدي يغادر إلى جمهورية قبرص

main_image6448375e6e9a9

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

أخبار متعلقة
new_235871_2207_800

الملك يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

1680004226448

منحة للأردن بقيمة 30 مليون يورو من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية

1679998753941

الإدارة المحلية تطلق نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي

6533D71F-D0E0-4B9B-A636-F16710E006EC-1536x944

1.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن

WhatsApp Image 2023-03-27 at 3.52.51 PM

الفراية: الأردن بذل جهودا فاقت إمكاناته للتعامل مع اللاجئين السوريين