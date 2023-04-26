1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

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وأصدرت الدائرة تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء، حول التجارة الخارجية في الأردن، الذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من 2023 قد بلغت 1463.3 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 20.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 ما مقداره 1371.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 24.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ووصلت قيمة المعاد تصديره إلى 91.8 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 21.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3009.9 مليون ديناراً خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1546.6 مليون ديناراً، بارتفاع نسبته 0.2% خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.



وعلى الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شباط 2023 ما مقداره 873.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر شباط من عام 2023 ما مقداره 828.4 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 45.1 مليون ديناراً خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 28.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.



أما المستوردات، بلغت قيمتها 1368.7 مليون ديناراً خلال شهر شباط من عام 2023 بانخفاض نسبته 3.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 495.2 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 35.9% خلال شهر شباط من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.