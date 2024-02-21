الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

طرح عطاء تطوير نظام إلكتروني لحجز تذاكر لرحلات ودخول منطقة رم

إعلان مواعيد بدء التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والأسواق تترقب محضر الفيدرالي

مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق بغزة

سماع دوي انفجارات في دمشق وأنباء عن عدوان اسرائيلي

الأربعاء، 21-02-2024 11:00 ص

ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

48579516_605


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

أكد مدير عام سوق الخضار المركزي، كساب الشخانبة، أن واردات السوق من الثوم المحلي والمستورد ارتفعت الى 80 طناً.


وبين الشخانبة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم بدأت تنتظم في السوق مع دخول الثوم اللبناني، بالإضافة إلى الثوم المصري، وبدء موسم القطاف للثوم المحلي الأخضر.

 

وأشار إلى أن الكمية المذكورة من 80 طناً تُعتبر جيدة جداً مقارنة بالأيام السابقة التي كانت فيها الكميات تتراوح بين 15-20 طناً يومياً فقط.


وأوضح أن أسعار الثوم المحلي الأخضر اليوم تتراوح بين دينار ودينار وربع، في حين بلغ سعر الثوم المحلي الناشف بين ثلاثة دنانير إلى أربعة دنانير ونصف.


وبلغ سعر الثوم اللبناني بين أربعة دنانير ونصف إلى أربعة دنانير وستين قرشاً.


وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان صادر عنها يوم أمس عن تضاعف الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد.


وأشارت الوزارة إلى أن وارد السوق من الثوم (الأخضر والناشف) يزيد عن كمية استهلاكه التي تبلغ نحو 16 طناً إلى 20 طناً يومياً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bd0939011b6

طرح عطاء تطوير نظام إلكتروني لحجز تذاكر لرحلات ودخول منطقة رم

1708503842305

إعلان مواعيد بدء التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

..بلب

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

M63A8879

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ق46464646464646464646464646464646464646464646464646464646-761zpmu9fnbxde8mjglonl1b39hgwd365uusuc1x0t8

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

220241481357707406748

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

أخبار متعلقة
65d46a804c59b76c7f66f6fc

الزراعة: تضاعف كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية

2202418113143682923274

أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

3 (45)

السوق المركزي يوضح حول أسعار الثوم

0L5A5743

الزراعة: الثوم في الأسواق يزيد عن حاجتنا والأسعار بين دينار ونصف إلى دينارين

-1670364290

ارتفاع على أسعار الخضار بالسوق المركزي

FS3EQSmUAAICrgp

بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم