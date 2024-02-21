ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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أكد مدير عام سوق الخضار المركزي، كساب الشخانبة، أن واردات السوق من الثوم المحلي والمستورد ارتفعت الى 80 طناً.



وبين الشخانبة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم بدأت تنتظم في السوق مع دخول الثوم اللبناني، بالإضافة إلى الثوم المصري، وبدء موسم القطاف للثوم المحلي الأخضر.

وأشار إلى أن الكمية المذكورة من 80 طناً تُعتبر جيدة جداً مقارنة بالأيام السابقة التي كانت فيها الكميات تتراوح بين 15-20 طناً يومياً فقط.



وأوضح أن أسعار الثوم المحلي الأخضر اليوم تتراوح بين دينار ودينار وربع، في حين بلغ سعر الثوم المحلي الناشف بين ثلاثة دنانير إلى أربعة دنانير ونصف.



وبلغ سعر الثوم اللبناني بين أربعة دنانير ونصف إلى أربعة دنانير وستين قرشاً.



وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان صادر عنها يوم أمس عن تضاعف الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد.



وأشارت الوزارة إلى أن وارد السوق من الثوم (الأخضر والناشف) يزيد عن كمية استهلاكه التي تبلغ نحو 16 طناً إلى 20 طناً يومياً.





