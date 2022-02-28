ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا بين الفئة العمرية 10 – 17 سنة 25% منذ عودة المدارس

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، الاثنين، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الفئة العمرية 10 – 17 سنة ارتفعت إلى 25% من مجمل الإصابات منذ عودة المدارس.



وأضاف لـ "المملكة": "نتوقع خلال أسبوع إلى 10 أيام أن تبدأ هذه الحالات في المدارس بالانخفاض والعودة إلى الوضع الطبيعي".



وتابع: "قد نتعايش مع الفيروس لفترات طويلة ويجب أن نعتاد على أن يكون هناك إصابات، ويجب أن نتعامل معه بالتطعيم ولبس الكمامة والإجراءات الوقائية وحسب الحالة الوبائية الموجودة".



وأشار إلى أن الوضع الوبائي في الأردن بدأ يستقر تدريجياً، ونحن في الأسبوع التاسع، وشهدنا قمة الموجة الرابعة في الأسبوع السادس حيث سجّل 136 ألف إصابة بينما بالأسابيع التي تلت هذا الأسبوع كان هناك انخفاض ملحوظ على الحالات المصابة.

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