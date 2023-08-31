الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

العمل: يمنع إنهاء عمل معلمة في مدرسة خاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل

الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية

بحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والتركية

9 إصابات بتصادم 4 مركبات في المفرق وهذه حالتهم الصحية

الديوان الملكي يهنئ الملكة بعيد ميلادها

العاملين في التعليم الخاص: مدارس تطلب من المعلمات إحضار فحص حمل

وزارة المياه: 36 ألف سنة عمر الماء في حوض الديسي

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس غربي رام الله

قطع الكهرباء عن مناطق في وادي عربة والعقبة الأسبوع المقبل - أسماء

الخميس، 31-08-2023 11:07 ص

اردني يرزق بمولودته بعد انتظار دام لـ 24 عاماً ويعبر :" الشعور لايوصف .. الحمدلله"

WhatsApp Image 2023-08-31 at 11.01.27


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

بعد رحلة طويلة من الأمل والتحديات التي استمرت لمدة 24 عامًا ، رزق المواطن خالد المجالي بطفلته التي اسماها "فرح" بعد نجاح عملية زراعة أجنة الأنابيب.اضافة اعلان


وعبَّر المجالي، البالغ من العمر 47 عامًا، في حديثه لـ "الوكيل الإخباري"، عن سعادته الغامرة وسروره مع زوجته لقدوم مولودتهما ، والتي قرَّروا تسميتها "فرح" تيمنًا بمعاني الفرح والسعادة التي ادخلتها الى قلوبهم قائلاً :" الشعور لا يوصف .. انتظارناها كثيراً .. الحمدلله "  .

وأكد المجالي أنه وزوجته تجاوزا عقبات عديدة في سعيهما لتحقيق هذه اللحظة المميزة، وأنَّهما قد بذلا جهدًا متواصلًا من أجل تحقيق هذا الأمل ، حيث وُلِدت "فرح" مساء الخميس الماضي لتعيد السرور الى قلوبهما وتملئ حياتهما ببهجة .

واشار المجالي انه قام بثمانية محاولات لزراعة أجنة الأنابيب قبل أن يتحقق - بتوفيق الله - له ولزوجته هذا النجاح المفرح والذي يحمل معه معاني الأمل والإصرار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
العمل

العمل: يمنع إنهاء عمل معلمة في مدرسة خاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل

0000

الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية

اشاعة1

مرصد أكيد: 25 إشاعة في شهر آب

ز

بحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والتركية

472bf1f8-989

9 إصابات بتصادم 4 مركبات في المفرق وهذه حالتهم الصحية

ظظ

الديوان الملكي يهنئ الملكة بعيد ميلادها