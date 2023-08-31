اردني يرزق بمولودته بعد انتظار دام لـ 24 عاماً ويعبر :" الشعور لايوصف .. الحمدلله"

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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بعد رحلة طويلة من الأمل والتحديات التي استمرت لمدة 24 عامًا ، رزق المواطن خالد المجالي بطفلته التي اسماها "فرح" بعد نجاح عملية زراعة أجنة الأنابيب.وعبَّر المجالي، البالغ من العمر 47 عامًا، في حديثه لـ "الوكيل الإخباري"، عن سعادته الغامرة وسروره مع زوجته لقدوم مولودتهما ، والتي قرَّروا تسميتها "فرح" تيمنًا بمعاني الفرح والسعادة التي ادخلتها الى قلوبهم قائلاً :" الشعور لا يوصف .. انتظارناها كثيراً .. الحمدلله " .وأكد المجالي أنه وزوجته تجاوزا عقبات عديدة في سعيهما لتحقيق هذه اللحظة المميزة، وأنَّهما قد بذلا جهدًا متواصلًا من أجل تحقيق هذا الأمل ، حيث وُلِدت "فرح" مساء الخميس الماضي لتعيد السرور الى قلوبهما وتملئ حياتهما ببهجة .واشار المجالي انه قام بثمانية محاولات لزراعة أجنة الأنابيب قبل أن يتحقق - بتوفيق الله - له ولزوجته هذا النجاح المفرح والذي يحمل معه معاني الأمل والإصرار.