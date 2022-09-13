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الثلاثاء، 13-09-2022 09:23 ص

استئناف ضخ النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - يستأنف ضخ النفط العراقي الى الأردن الأسبوع المقبل بحسب مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري.

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وقال الحياري إن بيع النفط من الجانب العراقي للأردن يجري بحسب معدل خام برنت، ويطرح منه 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية كلف النقل وأجور المعاين/ طرف التفتيش الثالث وفرق النوعية.


وبلغت الكميات المصدرة للأردن منذ اتفاق مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي اذار الماضي 2.525 مليون برميل.

 

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميا من نفط خام كركوك العراقية تشكل حوالي 7 % من حاجة السوق الأردني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونظيرتها العراقية .




 




 

 


 

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