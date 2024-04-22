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الإثنين، 22-04-2024 12:19 م

استثمار أموال الضمان ومراقبة الشركات يؤكدان أهمية الالتزام بالحوكمة المؤسسية

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية مع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، سبل تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات التي يستثمر فيها الضمان الاجتماعي.

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وأكد كناكرية التزام الصندوق في تعزيز التزام الشركات التي يساهم بها بمبادئ ومعايير الشفافية والإفصاح والرقابة من خلال ممثليه في حوالي 60 شركة مساهمة عامة وخاصة، لما لذلك من أثر هام في حماية حقوق جميع المساهمين بما فيهم صغار المساهمين وزيادة الثقة ببيئة الأعمال.


من جهته، قال العرموطي، إن الدائرة قامت بمراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لأعمال الشركات، منها تعديل قانون الشركات وتعليمات الحوكمة والرقابة على الشركات غير المدرجة ومتابعة الشركات تحت التصفية.


وناقش الجانبان عدة مقترحات بهدف تحسين البيئة التنظيمية والرقابية للشركات وتأكيد أهمية العمل المشترك بين جميع أطراف البيئة الاستثمارية من هيئات رقابية وتنظيمية والمستثمرين، وأهمية التغذية الراجعة في تحسين التشريعات والإجراءات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للقطاع الاقتصادي في الأردن.


واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الصندوق والدائرة لمتابعة مخرجات اللقاء.

 

 




 

 


 

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