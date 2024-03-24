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الأحد، 24-03-2024 01:03 م

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني

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الوكيل الإخباري - استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في جلسة توعوية عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.

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وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ومدراء وموظفي الصندوق، قال المهندس المحارمة أن للأمن السيبراني دور هام في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي.

وبيّن المحارمة أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على الخطَّة الوطنيَّة المنسَّقة لمواجهة تداعيات التَّهديدات والحوادث السِّيبرانيَّة؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

من جهته أشاد كناكريه بالجهود التي يقوم بها المركز الوطني للأمن السيبراني في التعاون المستمر مع الصندوق في عقد الجلسات وفي اجراء اختبارات لمنعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الصندوق. وأكد التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى منهجيات العمل التي يتبعها الصندوق لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.

هذا ويأتي عقد هذه الجلسة التي ينظمها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي استمراراً لجهود الصندوق في تمكين موظفيه عن مخاطر الأمن السيبراني، ودعم استمرار تطبيق منهجيات العمل التي تحمي قاعدة بيانات الصندوق وأنظمته الالكترونية.


 




 

 


 

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