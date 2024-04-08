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الإثنين، 08-04-2024 02:06 م

صندوق استثمار الضمان يطرح مسودة وثيقة التواصل مع الجمهور

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الوكيل الإخباري - طرح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، مسودة وثيقة إدارة التواصل مع الجمهور للاستشارة العامة.

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وتتضمن مسودة الوثيقة أهداف وآليات التواصل مع مختلف فئات الجمهور بهدف تعزيز التعريف بأهداف الصندوق وإنجازاته، ودور استثماراته في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. كما تهدف مسودة الوثيقة إلى إتاحة التواصل عبر القنوات المؤسسية المتعددة، والحصول على التغذية الراجعة من الجمهور.


ودعا الصندوق في بيان له، الإعلاميين والجمهور لإرسال ملاحظاتهم على مسودة الوثيقة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال التعليق على المنشور الخاص بالاستشارة العامة عبر صفحات الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

 




 

 


 

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