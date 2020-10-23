استثناء 28 محطة محروقات من قرار حظر التجول

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن استثناء 28 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح السبت.

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المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية:

الاستقلال 1، الهاشمية، قنازع-زيزيا، الداخلية، قوس النصر-جرش، المفرق البلد، الحصن، الكرك المركزية، القويرة، الشوبكي-طريق المطار، الأشرفية، خلدا1.



المحطات التابعة لشركة المناصير:

المطار1، الطنيب، الجيزة، الطريق الخلفي-العقبة، البوتاس-غور الصافي، الشريف حسين-العقبة، الشيدية.



المحطات التابعة لشركة توتال الأردن:

محطة اليادودة1، الزرقاء الجنوبي، مجمع الباصات –إربد، القويرة، رأس النقب، القطرانة، الحمر، غور الصافي، الرصيفة.

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