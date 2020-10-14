رئيس الوزراء يوضح بشأن الحظر الشامل وعودة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان حظر التجول يومي الجمعة والسبت هو ضرورة، كما أن عدم ارسال الطلبة إلى المدارس هو قرار صعب .واضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي اننا نجتهد، وقد نصيب وقد نخطيء، لكن ديدننا هو المصلحة الوطنية .ولفت الخصاونة ان المواطن الأردني هو الشريك في التغلب على وباء كورونا .واشار الى تشكيل لجنة لإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة .وبين ان جريمة الزرقاء هزّت وجدان كل أردني لبشاعتها ، والتعامل معها سيكون حازماً تحت مظلة سيادة القانون على الجميع ، مؤكداً ان جلالة الملك يتابع قضية طفل الزرقاء كما يتابع جميع القضايا .