الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 14-10-2020 04:35 م

رئيس الوزراء يوضح بشأن الحظر الشامل وعودة المدارس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان حظر التجول يومي الجمعة والسبت هو ضرورة، كما أن عدم ارسال الطلبة إلى المدارس هو قرار صعب .
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 واضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي اننا نجتهد، وقد نصيب وقد نخطيء، لكن ديدننا هو المصلحة الوطنية .

 ولفت الخصاونة ان المواطن الأردني هو الشريك في التغلب على وباء كورونا .

واشار الى تشكيل لجنة لإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة .

 وبين ان جريمة الزرقاء هزّت وجدان كل أردني لبشاعتها ، والتعامل معها سيكون حازماً تحت مظلة سيادة القانون على الجميع ، مؤكداً ان جلالة الملك يتابع قضية طفل الزرقاء كما يتابع جميع القضايا .

 




 

 


 

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