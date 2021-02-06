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السبت، 06-02-2021 12:42 م

بمدينة الحسين للشباب

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان

لقا
توضيحية


الوكيل الإخباري - افتتحت وزارة الصحة، اليوم السبت، مركزين متخصصين للتطعيم ضد كورونا في مدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان، بهدف زيادة عدد مراكز التطعيم.

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واوضحت الوزارة، ان الهدف من زيادة مراكز التطعيم هو تحقيق تغطية اكبر في الاماكن التي ارتأت الوزارة أنها بحاجة للزيادة ولتسهيل وصول الفئات المستهدفة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا لاسيما فئة كبار السن ما فوق 70 عاما، وبما يراعي تنظيما اكبر للمواعيد مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبذلك بلغت مراكز التطعيم 85 مركزا.


وستبدأ الكوادر الطبية باستقبال المراجعين الذين تلقوا رسائل نصية تفيد بأنهم سيتلقون جرعة مطعوم كوفيد19 في عيادات مدينة الحسين للشباب في قاعة "يا هلا - بوابة رقم 1" و"بيت الشباب -بوابة رقم 7" وذلك خلال أيام الاحد والاثنين والثلاثاء خلال الأسبوع الحالي.

 

المصدر : بترا

 

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