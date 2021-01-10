الهياجنة : 29 مركزا رئيسيا لغايات التطعيم بلقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة أن هنالك تفاهمات مع شركات أخرى عالمية لجلب لقاحات متنوعة ، ليتم اعتمادها في الأردن، إضافة إلى لقاحي فايزر وسينوفارم .

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ، عُقد اليوم الأحد، للكشف عن تفاصيل برنامج التطعيم، حيث أشار الهياجنة إلى أن هنالك 6 مركبات يتم من خلالها نقل اللقاحات إلى المستودعات الخاصة .

وأشار إلى توافر 45 مركزا فرعيا ، سيتم التطعيم فيها بعد التطعيم في المراكز الرئيسية.

وزاد "هنالك 29 مركزاً رئيسيا في جميع محافظات المملكة لبدء عمليّة التطعيم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل".

ولفت الهياجنة، وجود غرفتي عمليّات لإدارة حملة مطاعيم كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحّة.

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