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السبت، 09-01-2021 05:23 م

توضيح من الضمان الاجتماعي حول برنامج استدامة

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الوكيل الاخباري - ناقشت جماعة عمان لحوارات المستقبل خلال جلسة حوارية مساء الخميس، دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا واهدافها وخططها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
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وعرض مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة خلال الجلسة لعدد من البرامج الهادفة إلى تمكين العاملين المتضررين من جائحة كورونا سواء أكانوا متعطلين عن العمل أو متوقفين عنه.

وبين أن برنامج استدامة الذي أطلق اخيرا سيتعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل؛ نظرا لأنها كانت مجبرة على توقف أعمالها، إضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، وبكلفة تصل إلى 200 مليون دينار، تقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، و66 مليون دينار من الضمان.

وتابع، أنه لا يوجد أي شرط للمستفيدين باستثناء أن تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول.

وأوضح أن البرنامج يستهدف كل مؤمن عليه لدى الضمان حتى لو كان مستفيدا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة كورونا، مشددا على التوسع أفقيا بالمزيد من التأمينات؛ مثل التأمين الأمومة والتعطل عن العمل.

ولفت إلى أن عدد المنشآت التي استفادت من الإعفاءات التي وفرتها المؤسسة، تجاوز 10 آلاف منشأة و40 الف عامل.

ونوه بشمول 23 الف منشأة جديدة منذ نيسان الماضي بعد تعديل النظام والتوسع به ليصبح غير مرتبط بالمنشآت؛ مثل الحرف وعمال المياومة.

وقال الرحاحلة إن اموال الضمان بلغت 11 مليار دينار، 65 بالمئة منها سندات حكومية.

 




 

 


 

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