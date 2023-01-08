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الأحد، 08-01-2023 09:00 ص

استخدام الغاز الطبيعي وفّر 78% من كلف الطاقة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حديثة أن استخدام الغاز الطبيعي في الأردن، بدلا من أصناف الوقود التقليدي، أسهم بتوفير ما بين 44 % و78 % من كلف الطاقة في الصناعات المحلية.

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ووفقا لما نقلته يومية الغد، من بيانات لشركة فجر الأردنية المصرية، فقد بلغت نسبة التوفير المباشر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل الديزل للشهر الحالي 78 % فيما بلغت نسبة الوفر لاستخدام هذا الغاز مقابل الغاز البترولي المسال بلغت 72 %.


أما نسبة التوفير المباشر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل زيت الوقود خلال نفس الفترة بلغت 44 % .


ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات للشهر الحالي 4.963 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما كان أعلى سعر له العام الماضي 6.232 دينار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في شهر نيسان، وأقل سعر له 5.176 دينار مليون وحدة حرارية في شهر تشرين أول من نفس العام.


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري تم اعتماد خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية بما يتماشى مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ويتضمن عددا من الحوافز ودعم الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي.


وبيّن الحياري أن كلفة الخطة تقدر بنحو 27 مليون دينار تمول حكوميا على مدار 3 سنوات على أن يبدأ التنفيذ في حال إقرارها اعتبارا من العام الحالي.


وأشار إلى أن هذه التجمعات تشمل مدينة الموقر ومدينة الروضة الصناعية بمعان والقويرة بالعقبة التي سيتم البدء فيها قريبا، كما تعد الوزارة حالياً دراسات الطلب على الغاز الطبيعي في مناطق أخرى مثل مدينة الحسن والقسطل.


 




 

 


 

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