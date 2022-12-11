عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط هاشم عقل، أن تشهد أسعار المحروقات محلياً مع بداية الشهر المقبل من العام الجديد انخفاضاً خاصة مادة الديزل.

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وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أن هوامش الأسعار بين المحلي والعالمي قد تساوت، باستثناء فرق طفيف لبنزين 95 لا يتجاوز 5 فلسات، منوهاً أن السعر المحلي سيكون متوازناً مع السعر العالمي الذي يشهد انخفاضاً واستقراراً خلال التعاملات الأخيرة.



ونوه أن أسباب الانخفاض تأتي لعدة عوامل أبرزها زيادة كميات النفط المعروضة في العالم ما يسهم في خفض السعر، إلى جانب قرارات أوبك+ التي كانت تدرس زيادة أو تثبيت كميات الانتاج.



وأشار عقل أن توجه الطلب الصيني نحو النفط الروسي بمعدل 2 مليون برميل، وكذلك الهند التي ارتفع طلبها من النفط الروسي بعدل 730 ألف برميل يومياً، جميعها عوامل ساهمت في استقرار أسعار النفط في العالم، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار المحروقات في الأردن.



وتوقع أنه لن يحدث أي ارتفاع على أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، ما يعزز فرضية الانخفاض بتسعيرة المحروقات في الأردن الشهر القادم.