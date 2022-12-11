الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

الملك يهنئ المغرب بتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأحد، 11-12-2022 02:21 م

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

112022301277463393642


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط هاشم عقل، أن تشهد أسعار المحروقات محلياً مع بداية الشهر المقبل من العام الجديد انخفاضاً خاصة مادة الديزل.

اضافة اعلان


وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أن هوامش الأسعار بين المحلي والعالمي قد تساوت، باستثناء فرق طفيف لبنزين 95 لا يتجاوز 5 فلسات، منوهاً أن السعر المحلي سيكون متوازناً مع السعر العالمي الذي يشهد انخفاضاً واستقراراً خلال التعاملات الأخيرة. 


ونوه أن أسباب الانخفاض تأتي لعدة عوامل أبرزها زيادة كميات النفط المعروضة في العالم ما يسهم في خفض السعر، إلى جانب قرارات أوبك+ التي كانت تدرس زيادة أو تثبيت كميات الانتاج.


وأشار عقل أن توجه الطلب الصيني نحو النفط الروسي بمعدل 2 مليون برميل، وكذلك الهند التي ارتفع طلبها من النفط الروسي بعدل 730 ألف برميل يومياً، جميعها عوامل ساهمت في استقرار أسعار النفط في العالم، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار المحروقات في الأردن.


وتوقع أنه لن يحدث أي ارتفاع على أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، ما يعزز فرضية الانخفاض بتسعيرة المحروقات في الأردن الشهر القادم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (5)

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

1670757470452

وفد مصري يطلع على تجربة البترا السياحية

90706

تجديد اعتمادية شهادة الآيزو لشركة الحوسبة الصحية

1120223013417242492562

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

svfjgbkBjc6c9EoCynoVzOPzTbEgWjAw2I1W3UR9

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

1670754274528

رئيس المجلس القضائي ونظيره العراقي يبحثان التعاون

أخبار متعلقة
11202227123217848411223

بعد تحديد سقوف للنفط الروسي .. هل تتأثر أسعار المحروقات محلياً؟

b6c7ce13-3036-4306-816b-a22ae2b04e12

تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

1120222011204767390236

توقعات برفع البنزين (90) 15 فلساً و (95) 20 فلساً والسولار 35 فلساً الشهر المقبل

9201824151410302897969

سيناريوهات تثبيت أو خفض أسعار المحروقات محلياً الشهر المقبل

pic_37409

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

23065_large

المحاسبة: تخصيص مركبات حكومية لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم استخدامها