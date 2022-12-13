الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن تبني الاقتصاد الأخضر بات أمرا حاسما للأردن وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف استنزافها أو تلويثها، وإرساء دعائم تنمية مستدامة.

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وقالت الزعبي خلال رعايتها اليوم الثلاثاء، مندوبة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، حفل إطلاق جائزة المصنع الأخضر، إن مساهمة الأردن في مجموع الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة محدودة للغاية، حتى بالمقارنة مع الدول المشابهة.



ويأتي إطلاق الجائزة من قبل وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في المملكة المنفذ من قبل وكالة التعاون الدولي الألمانية والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية.



وتهدف الجائزة إلى تغيير الفكرة السائدة عن الأثر البيئي السلبي للمنشآت الصناعية، وتعزيز مفهوم المصانع الخضراء من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية، وتعزيز استدامة العمليات التصنيعية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، ونشر قصص النجاح للمنشآت الصناعية الأردنية في مجال تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.



وأشارت الزعبي إلى تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بالمملكة الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي؛ إذ بلغ حجم الانبعاثات من هذه الغازات في الأردن في عام 2018 ما مجموعه 35.81 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 0.60 بالمئة من المجموع العالمي، مؤكدة أن هذه نسبة هامشية.

