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السبت، 14-01-2023 07:27 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4870.019 طن، توزعت على 2700.111 طن خضار،1866.936 طن فواكه، و 302.973 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 468.902 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 55 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :

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