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الإثنين، 19-06-2023 12:48 م

استكمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة اليوم

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة بدأت بتفويج حجاج المملكة براً إلى مكة المكرمة، وسيتم استكمال تفويج بقية الحجاج على دفعات اليوم الاثنين.

وأضاف الخلايلة خلال لقائه بعثة الحج الإعلامية في المدينة المنورة اليوم الاثنين، إن وزارة الأوقاف ومن خلال بعثتها الإدارية عملت منذ وصول الحجاج الأردنيين للمدينة المنورة على تسكينهم في الفنادق وتوفير جميع الخدمات المتمثلة بالإعاشة وتقديم كل ما يلزم لهم، مشيرا الى أن الوزارة اختارت لهم فنادق على مقربة من المسجد النبوي الشريف ضمن ما يُعرف بالمنطقة المركزية.

وبين أن جميع الحجاج الأردنيين المسافرين براً وصلوا إلى المدينة المنورة دون تسجيل مشاكل صحية، لافتا إلى المتابعة الحثيثة من كوادر البعثة الإدارية ومتابعة البعثة الطبية المرافقة.

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ورافقت بعثة الحج الإعلامية الوزير الخلايلة في جولة تفقّدية على مساكن الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة للوقوف على واقع الخدمات المـُقدمة لهم وللاطمئنان عليهم وللاستماع لملاحظاتهم.


وخلال الجولة التفقدية استمع الخلايلة، إلى آراء الحجاج حول مستوى الخدمات الفندقية المقدمة لهم، معربين عن وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية لتقديم الخدمات والتجاوب مع الملاحظات التي ترد إليهم، حيث وجه وزير الأوقاف البعثات كافة للعمل على حل أي مشكلة أو ملاحظة ترد إليهم من الحجاج الأردنيين بشكل فوري.


 




 

 


 

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