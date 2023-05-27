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السبت، 27-05-2023 03:48 م

نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان يحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري- احتفل نادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان، أمس الجمعة، بعيد استقلال المملكة الـ"77".

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وحضر الحفل الذي رعاه السفير الأردني لدى سلطنة عُمان أمجد القهيوي، عدد من سفراء الدول العربية، وسيدات ورجال أعمال أردنيين وجمع غفير من أبناء الجالية الأردنية.


وتضمن الاحتفال الذي حضره الملحق العسكري على الدعجة، أغان وطنية قدمها الفنانان رائد السرحان و ماجد زريقات، وقصائد وعروض أزياء شعبية، عبر خلالها المحتفلون عن سعادتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.


وقال رئيس النادي المهندس مازن خريسات، في كلمته، إن الأردنيين سطروا أروع البطولات والتضحيات لتحقيق الاستقلال فكان لهم ما أرادوا، مؤكدا انهم على العهد باقون في حماية الأردن أرضا وسماء وماء، في ظل القيادة الهاشمية.

 




 

 


 

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