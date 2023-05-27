الأمن يحذر من إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية

الوكيل الإخباري -

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أكدّت إدارة الدوريات الخارجية، انتشار دورياتها في كافة الطرق الخارجية والمحطات الأمنية مع بدء تأثر المملكة بمنخفض خماسيني يتوقع أنّ يثير الغبار على الطرق الصحراوية ويحد من مدى الرؤية الأفقية.وقال الملازم أول معتصم العمري لإذاعة الأمن العام، إنه حتى اللحظة كافة طرق المملكة الخارجية سالكة بدون أي عوائق أو إغلاقات مع التحذير من توقع انخفاض مدى الرؤية الأفقية مع بدء إثارة الغبار.وتحدث عن التعامل مع 3 حوادث خلال 24 ساعة الماضية جميعها بسبب تغيير المسارب بشكل مفاجئ، حيث أصيب شخص بحادث تدهور مركبة باتجاه الصفاوي، إضافة إلى إصابة أخرى بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد المفرق، في حين أصيب اثنان صباح اليوم السبت، بحادث تصادم بين مركبة وتريلا على طريق العدسية الشونة، حيث خرجت المركبة خارج الشارع العام وتم نقلها.