استمرار المقابلات للممرضين الأردنيين للعمل في ألمانيا حتى الأربعاء المقبل

الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن لجنة المقابلات المكونة من ممثلين عن مكتب خدمات التوظيف في وكالة العمل الألمانية الاتحادية التي بدأت الأسبوع الماضي، ستستمر بعقد المقابلات للممرضين الأردنيين حتى يوم الأربعاء المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

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وبحسب بيان صحفي للوكالة، اليوم الأحد، عقد برنامج "تربل ون" المتمثل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة العمل ووكالة العمل الاتحادية الألمانية، الجولة الثانية من مرحلة توظيف حملة بكالوريوس التمريض في الأردن للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



و يهدف البرنامج إلى ضمان توفير فرص العمل طويلة الأمد في جمهورية ألمانيا، حيث يعمل على دعم المشاركين في البرنامج للحصول على التدريب في اللغة الألمانية ومن ثم الالتحاق بالعمل وتأمين تذاكر السفر للممرضين بتمويل من البرنامج، ويعمل كذلك على دعم إدماج الممرضين في بيئة العمل الألمانية.