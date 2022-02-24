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الخميس، 24-02-2022 11:34 ص

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية الجمعة

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الوكيل الإخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.اضافة اعلان


وقال القضاة إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها. 

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها أكثر من 200 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة.

وأكد القضاة أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين ليوم الجمعة، داعيا المواطنينً للدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني لطلب احتياجاتهم من المواد.

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